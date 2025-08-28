РЖД показали макет беспилотных поездов для БАМа

Интерактивный макет тренажера по беспилотному движению на БАМе показали на международном железнодорожном салоне пространства 1520 «PRO//Движение. Экспо». По данным РЖД, речь идет о тренажере магистрального тепловоза 2ТЭ25КМ, а также рабочем месте машиниста-оператора маневровых локомотивов ТЭМ7А и ТЭМ23 для дистанционного управления локомотивами на станциях Лужская-Сортировочная и Челябинск.