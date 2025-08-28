Новая школа в Набережных Челнах не откроется к 1 сентября

Жители микрорайона Замелекесье с нетерпением ждут завершения строительства новой школы. Проект, рассчитанный на 1 224 места, должен был быть введен в эксплуатацию только в 2027 году. Однако работы идут с опережением графика.
В настоящее время выполнен значительный объем строительно-монтажных работ. Впереди ожидаются еще несколько важных этапов, включая оформление разрешительной документации. Власти обещали приложить все усилия, чтобы ускорить процесс и завершить строительство до конца текущего года. Это позволит детям и родителям получить современное и удобное образовательное пространство раньше установленных сроков.
С 1 сентября все учащиеся будут учиться в двухсменном режиме в школе № 39. С 1 по 4 классы и с 9 по 11 классы будут заниматься в первую смену, а с 5 по 8 классы — во вторую.
«Уверены и сделаем все, чтобы дети и родители получили современное и удобное образовательное пространство раньше установленных сроков», — отметили в пресс-службе администрации Набережных Челнов.
Напомним, в январе стало известно, что в Набережных Челнах появится новая школа на 1 224 ученика. Ее планировали построить в 22-м микрорайоне жилого района Замелекесье. Тогда мэр города Наиль Магдеев сообщил, если не возвести это образовательное учреждение, то местным школьникам придется учиться в три смены. Открытие было запланировано на 1 сентября.