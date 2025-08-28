Ученые выяснили, что люди повторяют действия за собаками

Авторы исследования объясняют: подражание — естественный механизм обучения. Человек перенимает привычки более опытных или авторитетных особей, даже если их действия не всегда рациональны. Например, в предыдущих опытах испытуемые копировали маршрут демонстратора, хотя могли пройти более коротким путем. Однако оставался открытым вопрос: распространяется ли этот феномен исключительно на взаимодействие с людьми или же с животными он тоже работает?