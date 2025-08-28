Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые выяснили, что люди повторяют действия за собаками

Люди склонны повторять поведение не только других людей, но и собак. Такой вывод сделали этологи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии. Результаты их работы опубликованы в журнале Behaviour Ecology and Sociobiology.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Девушка с каре в клетчатой рубашке и джинсах сидит на диване с корги и улыбается
Источник: Freepik

Авторы исследования объясняют: подражание — естественный механизм обучения. Человек перенимает привычки более опытных или авторитетных особей, даже если их действия не всегда рациональны. Например, в предыдущих опытах испытуемые копировали маршрут демонстратора, хотя могли пройти более коротким путем. Однако оставался открытым вопрос: распространяется ли этот феномен исключительно на взаимодействие с людьми или же с животными он тоже работает?

Чтобы проверить гипотезу, ученые пригласили 117 владельцев собак и разделили их на три группы. В первой участникам показывал пример человек-экспериментатор, во второй — обученная собака, а в контрольной группе демонстраторов не было вовсе. На площадке стояло V-образное ограждение. Человек или животное обходили его в определенном направлении, после чего хозяина просили повторить действие вместе с питомцем.

Результаты оказались показательными. Когда пример показывал человек, 42 из 44 участников выбирали ту же сторону. В случае с собакой — 38 из 48. А вот в контрольной группе, где демонстратора не было, выбор направления оказывался случайным: примерно половина шла вправо, половина — влево.

Люди часто повторяют за человеком, но и собака способна оказать сильное влияние на их поведение. Авторы работы предполагают, что причина кроется в особой эмоциональной связи: хозяева доверяют питомцам и бессознательно принимают их выбор.

Есть и другое объяснение. В новой ситуации люди могли следовать примеру, чтобы не ошибиться самим и правильно показать задание собаке. По мнению исследователей, подобный эффект мог бы возникнуть и с другими объектами, если бы они выступали в роли демонстратора.