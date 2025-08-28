Ученые выяснили, что люди повторяют действия за собаками

Авторы исследования объясняют: подражание — естественный механизм обучения. Человек перенимает привычки более опытных или авторитетных особей, даже если их действия не всегда рациональны. Например, в предыдущих опытах испытуемые копировали маршрут демонстратора, хотя могли пройти более коротким путем. Однако оставался открытым вопрос: распространяется ли этот феномен исключительно на взаимодействие с людьми или же с животными он тоже работает?
Чтобы проверить гипотезу, ученые пригласили 117 владельцев собак и разделили их на три группы. В первой участникам показывал пример человек-экспериментатор, во второй — обученная собака, а в контрольной группе демонстраторов не было вовсе. На площадке стояло V-образное ограждение. Человек или животное обходили его в определенном направлении, после чего хозяина просили повторить действие вместе с питомцем.
Результаты оказались показательными. Когда пример показывал человек, 42 из 44 участников выбирали ту же сторону. В случае с собакой — 38 из 48. А вот в контрольной группе, где демонстратора не было, выбор направления оказывался случайным: примерно половина шла вправо, половина — влево.
Есть и другое объяснение. В новой ситуации люди могли следовать примеру, чтобы не ошибиться самим и правильно показать задание собаке. По мнению исследователей, подобный эффект мог бы возникнуть и с другими объектами, если бы они выступали в роли демонстратора.