Собянин и Кравцов наградили директоров и коллективы московских школ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов наградили лауреатов, удостоенных грантов мэра Москвы в области образования по итогам 2024−2025 учебного года. Церемония награждения состоялась в Гостином дворе в рамках заседания педагогического совета, передает корреспондент ТАСС.