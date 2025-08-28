Ричмонд
В селе Исламей Кабардино-Балкарии откроют модельную библиотеку

Посещать ее можно будет уже с 1 сентября.

Источник: Национальные проекты России

Современная модельная библиотека появится на территории села Исламей в Кабардино-Балкарии по нацпроекту «Семья». Объект станет вторым подобным учреждением в Баксанском муниципальном районе, сообщили в министерстве науки и просвещения республики.

Культурная организация разделена на несколько зон: для чтения, проведения культурных мероприятий, выставок и для работы с компьютером. Помимо этого, в библиотеке полностью обновили мебель и установили современное оборудование, включая оргтехнику и мультимедийные средства. Также в помещении предусмотрен специальный уголок для детей.

Новое пространство откроют 1 сентября в сельском Дворце культуры на месте прежнего читального зала. Площадь библиотеки составляет 150 кв. м. Книжный фонд насчитывает около 40 тыс. экземпляров.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.