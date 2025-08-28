«Гадость американскую людям подсовываете». Лукашенко потребовал, чтобы в Mak.by не было ни одного куска импортного картофеля с 1 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область потребовал, чтобы в Mak.by не было ни куска импортной картошки. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— Чтобы с Mak.by с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля. И котлеты, — уточнил президент Беларуси.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в Mak.by все должно быть белорусское.
— Что вы эту гадость американскую людям подсовываете, — отреагировал глава государства.
Президенту Беларуси доложили, что в указанном ресторане быстрого питания уже с августа 2025 года весь картофель отечественный — из Толочина.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о тех, кто сидит в тюрьме из-за проблем с картофелем весной 2025.
Тем временем Лукашенко отреагировал на стоимость картофеля в магазинах Беларуси по 1,30 рубля: «Не высоковата?».
