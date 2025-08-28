Ричмонд
Одна из ноябрьских рабочих недель в Башкирии продлится три дня

В ноябре жителей Башкирии ожидает 3-дневная рабочая неделя.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре этого года жителей Башкирии, как и всех россиян, ждут продолжительные выходные и измененный рабочий график. Согласно постановлению правительства о переносе выходных дней, празднование Дня народного единства 4 ноября растянется на три дня.

Поскольку праздник в этом году выпадает на вторник, выходной день с субботы 1 ноября переносится на понедельник 3 ноября. Это создает три выходных дня подряд: 2, 3 и 4 ноября.

Такой перенос формирует особый рабочий график: предпраздничная неделя с 27 октября по 1 ноября станет шестидневной, а после праздников рабочая неделя продлится всего три дня — с 5 по 7 ноября.

Согласно официальному проекту постановления, эти ноябрьские праздники станут последними длинными выходными в 2025 году перед новогодними каникулами. В следущем году новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

