В Первомайском округе Тамбовской области откроют обновленную школу

Капитальный ремонт филиала средней общеобразовательной школы в селе Старосеславино Первомайского округа Тамбовской области завершается по нацпроекту «Молодежь и дети». Обновленное учреждение площадью более 3300 кв. м откроется 1 сентября, сообщили в администрации округа.
На финальном этапе ремонта специалисты проводят отделочные работы, обновляют фасад здания, фундамент и отмостки, монтируют системы вентиляции и электрику. Кроме того, в здании заменяют слаботочные системы, системы пожаротушения, водоснабжения и канализации, проводят уборку после ремонта. Также в школе обновят мебель, а кабинеты оборудуют современной техникой.
Отмечается, что к капитальному ремонту Старосеславинского филиала подрядная организация приступила в январе 2024 года. В учреждении обучаются свыше 100 детей. Во время ремонтных работ ребята ходили на занятия в Хобот-Богоявленский филиал Первомайской школы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.