Для подростков открылся набор на курсы «Код будущего»

Набор на бесплатные курсы для подростков «Код будущего» открылся на «Госуслугах». Об этом сообщили в Минцифры России.
Пройти обучение могут школьники 8−11-х классов, а также студенты колледжей и техникумов, которые обучаются по ИТ-специальностям. Те, кто уже принимал участие в проектах «Код будущего» в 2022—2024 годах и «Код будущего. Искусственный интеллект», могут подать заявку только на курсы по программированию профессионального уровня сложности.
Во время обучения ребят ждут 42 занятия длительностью от 144 часов от 16 топовых вузов и ИТ-компаний, на которых они изучат популярные языки программирования Python, C++, JavaScript, C#, 1С. Принимать участие можно как онлайн, так и очно. Для этого организаторы подготовили свыше 2 тыс. площадок в 88 регионах страны.
Чтобы записаться на курсы, нужно выбрать формат и направление на портале «Госуслуги», дождаться проверки документов, пройти вступительное испытание и заключить договор. Обучение начнется уже осенью.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.