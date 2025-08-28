Для подростков открылся набор на курсы «Код будущего»

Пройти обучение могут школьники 8−11-х классов, а также студенты колледжей и техникумов, которые обучаются по ИТ-специальностям. Те, кто уже принимал участие в проектах «Код будущего» в 2022—2024 годах и «Код будущего. Искусственный интеллект», могут подать заявку только на курсы по программированию профессионального уровня сложности.