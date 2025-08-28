Что можно и нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа, когда говорят «Третий Спас хлеба припас»

По традиции, на указанный праздник всегда пекли хлеб из муки нового урожая и пироги. А еще собирали орехи. Считалось, что к 29 августа они уже созрели. Орехи освещали в храмах. Кстати, на Ореховый Спас делали настойку из грецкого ореха. И обязательно ходили в баню, где парились вениками из орешника.