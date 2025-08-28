Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа, когда говорят «Третий Спас хлеба припас»

В Беларуси православные верующие отмечают Ореховый Спас 29 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси православные верующие 29 августа празднуют третий Ореховый Спас. Его еще называют Хлебным. В указанный день в некоторых регионах Беларуси говорят так: «Третий Спас хлеба припас!».

Ореховый спас, история.

Дата названного праздника неизменна — 29 августа. Однако третий спас еще называют Холщовый, или Нерукотворный Спас. Все дело в том, что в Константинополь перенесли Нерукотворный образ Иисуса Христа. Согласно преданию, на полотенце, которым Господь отер лицо, отпечатался его лик. Указанный холст исцелял больных. Название Ореховый Спас считается народным. К 29 августа дозревают орехи и их можно собирать.

Ореховый спас, традиции.

По традиции, на Ореховый Спас принято ходить в храм, освещать хлеб, который был испечен из муки нового урожая, орехи. После посещения церкви с родственниками собирались за праздничным столом. Еще одной традицией третьего Спаса являлись ярмарки.

Ореховый спас, что нельзя делать.

Запрещено заниматься рукоделием. Не рекомендуется заниматься как бытовыми делами, так и тяжелым физическим трудом. Не стоит ругаться, провоцировать и вступать в конфликты.

Ореховый спас, что можно делать.

По традиции, на указанный праздник всегда пекли хлеб из муки нового урожая и пироги. А еще собирали орехи. Считалось, что к 29 августа они уже созрели. Орехи освещали в храмах. Кстати, на Ореховый Спас делали настойку из грецкого ореха. И обязательно ходили в баню, где парились вениками из орешника.

Ореховый спас, народные приметы.

Согласно приметам, гроза 29 августа говорит о том, осень будет теплой. Журавли, которые на Ореховый Спас полетели на юг, предупреждают о морозной погоде на Покров Пресвятой Богородицы (указанный праздник православные верующие отметят 14 октября).

Кстати, затмения Солнца, Луны и Венеры произойдут в сентябре — их увидят и белорусы.

Тем временем чат-бот для вопросов и предложений по работе школ открылся в Минске.

Кроме того, в Беларуси пенсии с 1 сентября вырастут на 5%, средняя пенсия — 980 рублей.