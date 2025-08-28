Что можно и нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа, когда говорят «Третий Спас хлеба припас»

В Беларуси православные верующие 29 августа празднуют третий Ореховый Спас. Его еще называют Хлебным. В указанный день в некоторых регионах Беларуси говорят так: «Третий Спас хлеба припас!».
Ореховый спас, история.
Дата названного праздника неизменна — 29 августа. Однако третий спас еще называют Холщовый, или Нерукотворный Спас. Все дело в том, что в Константинополь перенесли Нерукотворный образ Иисуса Христа. Согласно преданию, на полотенце, которым Господь отер лицо, отпечатался его лик. Указанный холст исцелял больных. Название Ореховый Спас считается народным. К 29 августа дозревают орехи и их можно собирать.
Ореховый спас, традиции.
По традиции, на Ореховый Спас принято ходить в храм, освещать хлеб, который был испечен из муки нового урожая, орехи. После посещения церкви с родственниками собирались за праздничным столом. Еще одной традицией третьего Спаса являлись ярмарки.
Ореховый спас, что нельзя делать.
Запрещено заниматься рукоделием. Не рекомендуется заниматься как бытовыми делами, так и тяжелым физическим трудом. Не стоит ругаться, провоцировать и вступать в конфликты.
Ореховый спас, что можно делать.
По традиции, на указанный праздник всегда пекли хлеб из муки нового урожая и пироги. А еще собирали орехи. Считалось, что к 29 августа они уже созрели. Орехи освещали в храмах. Кстати, на Ореховый Спас делали настойку из грецкого ореха. И обязательно ходили в баню, где парились вениками из орешника.
Ореховый спас, народные приметы.
Согласно приметам, гроза 29 августа говорит о том, осень будет теплой. Журавли, которые на Ореховый Спас полетели на юг, предупреждают о морозной погоде на Покров Пресвятой Богородицы (указанный праздник православные верующие отметят 14 октября).
