В Новосибирске 1 сентября откроется новый корпус НГУ

Из новостей кампуса — строительство нового общежития ФМШ на 625 мест на средства благотворителя. Федорук отметил: «Развитие университета критически важно для развития Академгородка, Новосибирской области и страны в целом. Мы не региональный вуз, а вуз мирового уровня, расположенный в Сибири».