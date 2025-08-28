Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госкомитет РТ по тарифам напомнил, кому соцуслуги оказываются бесплатно

Госкомитет РТ по тарифам регулирует тарифы на шесть основных категорий социальных услуг, обеспечивая их доступность для населения Татарстана. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«Это социально-бытовые услуги, поддерживающие жизнедеятельность людей в быту; социально-медицинские услуги, направленные на сохранение здоровья благодаря организации ухода; содействие в оздоровительных мероприятиях и регулярное наблюдение; социально-психологические услуги, включая коррекцию психологического состояния и анонимную помощь; социально-педагогические услуги, охватывающие профилактику отклонений в поведении, формирование позитивных интересов и организацию досуга, а также социально-трудовые и социально-правовые услуги», — рассказала она.

Социальные услуги оказываются бесплатно пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и вооруженных межнациональных конфликтов, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, людям, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», и другим льготным категориям граждан.

Кроме того, бесплатное социальное обслуживание на дому и в полустационарной форме могут получать люди, чей среднедушевой доход не превышает установленную предельную величину. В Татарстане это не менее 1,5 размера прожиточного минимума.