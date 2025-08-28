В Красноярске задержана банда автоподставщиков, укравшая у страховых компаний 2,5 млн рублей

Полиция Красноярска пресекла деятельность организованной группы, специализировавшейся на инсценировке дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщает пресс-служба краевого МВД, трое местных жителей в возрасте 20, 28 и 28 лет обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, 28-летний организатор группы разработал схему фиктивных ДТП и привлек к реализации двух сообщников. С декабря 2024 по май 2025 года преступники инсценировали пять автомобильных аварий с участием транспортных средств различной ценовой категории — от бюджетных отечественных моделей до премиальных иномарок.
После каждого подстроенного ДТП злоумышленники собирали фиктивные документы и подавали их в страховые компании для получения необоснованных выплат. Общий ущерб, причиненный страховым организациям, превысил 2,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с крупным штрафом.
В настоящее время следователи проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям на территории Красноярского края. Страховые компании уже начали процедуру взыскания неправомерно выплаченных средств через суд.