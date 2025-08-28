В Красноярске задержана банда автоподставщиков, укравшая у страховых компаний 2,5 млн рублей

По данным следствия, 28-летний организатор группы разработал схему фиктивных ДТП и привлек к реализации двух сообщников. С декабря 2024 по май 2025 года преступники инсценировали пять автомобильных аварий с участием транспортных средств различной ценовой категории — от бюджетных отечественных моделей до премиальных иномарок.