В Бахчисарайском районе строят водоводы — когда население будет с водой

Что касается обеспечения водой жителей села Скалистовского поселения, в частности двух сел Глубокий Яр и Трудолюбовка, — там планируется прокладка водопроводных линий от 7 микрорайона Бахчисарая протяженностью около шести километров и от насосной станции села Скалистое. Эти работы также намечено выполнить в 2026 году.