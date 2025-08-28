Лукашенко выращивает три сорта картошки на своем участке — «Першацвет», «Бриз», «Гарантия»

Президент Беларуси Александр Лукашенко растит на участке картошку сортов «Першацвет», «Бриз», «Гарантия». Подробности сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В телеграм-канале уточнили, что в 2025 году на поле президента Беларуси растут три сорта картофеля. Все они — белорусские. Речь идет про «Першацвет», «Бриз», «Гарантия».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на стоимость картофеля в магазинах Беларуси по 1,30 рубля: «Не высоковата?».
Тем временем Лукашенко сказал о тех, кто сидит в тюрьме из-за проблем с картофелем весной 2025.
Вместе с тем мы собрали, что можно и нельзя делать на Успение Богородицы 28 августа, которое называют Богородичной Пасхой.