Малый театр откроет сезон пьесой Екатерины II

Юбилейный, 270-й сезон, Малого театра обещает стать одним из самых насыщенных. Как сообщил художественный руководитель Алексей Дубровский в комментарии «Интерфаксу», зрителей ждут восемь премьер на разных сценах — от исторической до камерной.
Программа откроется уже в сентябре. На Малой сцене филиала на Ордынке зрителям представят спектакль «Защита Лужина» по роману Владимира Набокова. Постановку осуществил режиссер Владимир Данай — один из победителей Лаборатории Малого театра. В это же время публика увидит «Весьма остроумную и превеселую комедию о виндзорских женушках» в постановке Александра Вельмакина, где главную роль исполнит народная артистка России Светлана Аманова.
К концу осени зрителей ждет еще одна знаковая премьера — «Анна Каренина» Льва Толстого. Постановку готовит режиссер Андрей Прикотенко, а в главной роли выйдет актриса Полина Долинская.
Ее поставит режиссер Андрей Максимов. Еще одна постановка появится на новой камерной сцене на Серпуховской — по новеллам Стефана Цвейга в интерпретации режиссера Аси Князевой.
Весна также будет насыщенной. На исторической сцене Малого театра Алексей Дубровский представит «Белую гвардию» Михаила Булгакова. В филиале зрители увидят «Пигмалион» Бернарда Шоу в постановке Глеба Подгородинского.
Завершит премьерный марафон спектакль «Гиперболоид инженера Гарина» по роману Алексея Толстого. Его постановку готовит режиссер Владимир Драгунов, и показать ее планируют под конец сезона в филиале на Ордынке.