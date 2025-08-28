Ричмонд
Малый театр откроет сезон пьесой Екатерины II

Планы театра масштабны, а юбилейный сезон должен стать настоящим подарком для зрителей, которые увидят разнообразный репертуар — от классики до редких для сцены произведений.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Здание Малого театра в Москве
Источник: РИА "Новости"

Юбилейный, 270-й сезон, Малого театра обещает стать одним из самых насыщенных. Как сообщил художественный руководитель Алексей Дубровский в комментарии «Интерфаксу», зрителей ждут восемь премьер на разных сценах — от исторической до камерной.

Программа откроется уже в сентябре. На Малой сцене филиала на Ордынке зрителям представят спектакль «Защита Лужина» по роману Владимира Набокова. Постановку осуществил режиссер Владимир Данай — один из победителей Лаборатории Малого театра. В это же время публика увидит «Весьма остроумную и превеселую комедию о виндзорских женушках» в постановке Александра Вельмакина, где главную роль исполнит народная артистка России Светлана Аманова.

К концу осени зрителей ждет еще одна знаковая премьера — «Анна Каренина» Льва Толстого. Постановку готовит режиссер Андрей Прикотенко, а в главной роли выйдет актриса Полина Долинская.

Зимой репертуар пополнится сразу двумя новыми спектаклями. На Малой сцене на Ордынке впервые в России будет показана пьеса Екатерины II «Расстроенная семья».

Ее поставит режиссер Андрей Максимов. Еще одна постановка появится на новой камерной сцене на Серпуховской — по новеллам Стефана Цвейга в интерпретации режиссера Аси Князевой.

Весна также будет насыщенной. На исторической сцене Малого театра Алексей Дубровский представит «Белую гвардию» Михаила Булгакова. В филиале зрители увидят «Пигмалион» Бернарда Шоу в постановке Глеба Подгородинского.

Завершит премьерный марафон спектакль «Гиперболоид инженера Гарина» по роману Алексея Толстого. Его постановку готовит режиссер Владимир Драгунов, и показать ее планируют под конец сезона в филиале на Ордынке.