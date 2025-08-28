Малый театр откроет сезон пьесой Екатерины II

Программа откроется уже в сентябре. На Малой сцене филиала на Ордынке зрителям представят спектакль «Защита Лужина» по роману Владимира Набокова. Постановку осуществил режиссер Владимир Данай — один из победителей Лаборатории Малого театра. В это же время публика увидит «Весьма остроумную и превеселую комедию о виндзорских женушках» в постановке Александра Вельмакина, где главную роль исполнит народная артистка России Светлана Аманова.