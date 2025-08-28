Ричмонд
В Перми пройдет Школа ИТ-проектов

Программа поможет школьникам изучить основы информационной безопасности и научиться применять эти знания в жизни и карьере.

Источник: Национальные проекты России

Школа ИТ-проектов состоится 14—27 сентября на базе «Академии первых» в Перми. Развитие цифровых компетенций у школьников реализуется при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в центре информационного развития Пермского края.

Программа направлена на формирование у учеников 8−11-х классов комплексного понимания вопросов информационной безопасности и умения эффективно применять полученные знания в повседневной жизни и профессиональной деятельности. Ребята пройдут обучение по основам информационной безопасности, оценке рисков и угроз, методам организационной и технической защиты информации, юридическим аспектам, ответственности при работе в сети Интернет и социальных сетях.

В процессе итоговой работы учащиеся выполнят индивидуальный проект, включающий элементы теории и практики. Подать заявку на участие можно на сайте «Сириус.онлайн» до 3 сентября. Сначала необходимо создать личный кабинет, а после этого можно подать заявку на мероприятие.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.