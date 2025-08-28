Ричмонд
Педагоги из Иркутской области участвуют в форуме воспитателей Сибири

250 педагогов из 10 регионов страны собрались в Новосибирске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Педагоги из Иркутской области участвуют в форуме воспитателей Сибири. В Новосибирске собрались 250 педагогов из 10 регионов страны. Приангарье представляют специалисты из Иркутска, Тайшета, Братска, Зимы и Усолья-Сибирского. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона. На форуме рассказали, насколько важно заниматься просветительской работой с родителями для воспитания патриотичных и социально активных личностей.

-Для воспитателей — это уникальная возможность оживить занятия, наполнить их творчеством и интерактивом, обогатить процесс форматами работы. Мы хотим создать единую развивающую среды, — прокомментировал директор филиала Российского Общества «Знание» Даниил Баранов.

На форуме также обсудили семейные ценности и создание единого просветительского пространства в России. Директор Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елена Приступа охарактеризовала форум как важное событие для педагогов, направленное на оказание поддержки родителям.