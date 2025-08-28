Педагоги из Иркутской области участвуют в форуме воспитателей Сибири. В Новосибирске собрались 250 педагогов из 10 регионов страны. Приангарье представляют специалисты из Иркутска, Тайшета, Братска, Зимы и Усолья-Сибирского. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона. На форуме рассказали, насколько важно заниматься просветительской работой с родителями для воспитания патриотичных и социально активных личностей.