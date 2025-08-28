Воронежцам рассказали о новой мошеннической схеме с электронными дневниками

Чтобы не стать жертвой обмана специалисты настоятельно рекомендуют не сообщать коды из SMS-сообщений, пароли и паспортные данные по телефону. Все операции с электронным дневником следует проводить только через официальные платформы школы или портал «Госуслуги». Кроме того, при поступлении подозрительного звонка рекомендуется прекратить разговор и связаться со школой для проверки информации.