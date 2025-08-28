Воронежцам рассказали о новой мошеннической схеме с электронными дневниками

Новую схему обмана, связанную с электронными дневниками, придумали мошенники. Они звонят и пишут в мессенджерах от имени сотрудников школ или техподдержки для кражи данных, сообщили специалисты управления по борьбе с киберпреступностью МВД РФ.
Злоумышленники убеждают жертву, что для корректной работы электронного дневника требуется подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учётную запись. Для этого они просят сообщить коды из SMS-сообщений или же направляют на поддельный ресурс.
Получив доступ к персональным данным, аферисты могут войти в аккаунты на портале «Госуслуг», в онлайн банках и других сервисах. Зачастую дальше мошенники действуют по классической схеме обмана. Они звонят от имени сотрудников правоохранительных органов, убеждая перевести деньги на «безопасный счёт».
Чтобы не стать жертвой обмана специалисты настоятельно рекомендуют не сообщать коды из SMS-сообщений, пароли и паспортные данные по телефону. Все операции с электронным дневником следует проводить только через официальные платформы школы или портал «Госуслуги». Кроме того, при поступлении подозрительного звонка рекомендуется прекратить разговор и связаться со школой для проверки информации.