Новосибирцам рассказали: Наукоград Кольцово продлил статус и готовится к запуску СКИФа

Пространственное развитие стало центральной темой прошедшего в Кольцово съезда наукоградов. Город вошёл в число 200 пилотных территорий, для которых будут разработаны комплексные мастер-планы. При участии Российской академии архитектуры уже начата работа над концепцией развития не только самого Кольцово, но и СКИФ-городка, а также технической зоны в направлении Академгородка.