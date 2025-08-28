На Ямале выпустили в реку Таз около 7 миллионов мальков муксуна и нельмы

Около 7 млн мальков муксуна и нельмы в реку Таз выпустили в Ямало-Ненецком автономном округе в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Выпуск проводился за счет средств нескольких предприятий ТЭК, но основной вклад внесла «Дорожная дирекция ЯНАО» — более 6 млн мальков муксуна навеской от 1,6 до 3,2 грамма. В прошлом году учреждение профинансировало выпуск 11 млн мальков. Всего за последние девять лет в водоемы Ямала было выпущено около 164 млн мальков ценных видов сиговых рыб.
«В ходе встреч с рыбаками вопросы воспроизводства сиговых звучат регулярно, и сегодня эта работа не прекращается. В марте на заседании совета законодателей трех дум в Новом Уренгое приняли решение привлекать к процессу выпуска молоди представителей власти на местах и общественников. Такой принцип позволит не только осуществлять всесторонний контроль за процессом, но и повысить его прозрачность и эффективность», — отметил председатель законодательного собрания Ямала Сергей Ямкин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.