На Ямале выпустили в реку Таз около 7 миллионов мальков муксуна и нельмы

«В ходе встреч с рыбаками вопросы воспроизводства сиговых звучат регулярно, и сегодня эта работа не прекращается. В марте на заседании совета законодателей трех дум в Новом Уренгое приняли решение привлекать к процессу выпуска молоди представителей власти на местах и общественников. Такой принцип позволит не только осуществлять всесторонний контроль за процессом, но и повысить его прозрачность и эффективность», — отметил председатель законодательного собрания Ямала Сергей Ямкин.