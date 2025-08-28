Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал Кирилла Вышинского патриотом России и Украины

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью исполнительного директора МИА «Россия сегодня», члена СПЧ Кирилла Вышинского. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

В своем обращении Путин назвал Вышинского «мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом» и «подлинным патриотом России и Украины». Глава государства отметил, что тот «честно исполнял свой профессиональный долг, отстаивал правду» и не изменил своим убеждениям.

Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни 23 августа.

Кирилл Вышинский с 2014 по 2018 год возглавлял «РИА Новости Украина». В мае 2018 года он был арестован в Киеве по обвинению в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР, провел в СИЗО более 400 дней. Журналист вину не признавал. В сентябре 2019 года он был освобожден в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.

После возвращения в Россию Вышинский занял пост исполнительного директора МИА «Россия сегодня» и вошел в состав Совета по правам человека при президенте. В 2024 году он был доверенным лицом Владимира Путина на выборах главы государства. Вышинский является лауреатом ряда государственных наград.