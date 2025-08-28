Путин назвал Кирилла Вышинского патриотом России и Украины

В своем обращении Путин назвал Вышинского «мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом» и «подлинным патриотом России и Украины». Глава государства отметил, что тот «честно исполнял свой профессиональный долг, отстаивал правду» и не изменил своим убеждениям.
Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни 23 августа.
Кирилл Вышинский с 2014 по 2018 год возглавлял «РИА Новости Украина». В мае 2018 года он был арестован в Киеве по обвинению в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР, провел в СИЗО более 400 дней. Журналист вину не признавал. В сентябре 2019 года он был освобожден в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.
После возвращения в Россию Вышинский занял пост исполнительного директора МИА «Россия сегодня» и вошел в состав Совета по правам человека при президенте. В 2024 году он был доверенным лицом Владимира Путина на выборах главы государства. Вышинский является лауреатом ряда государственных наград.