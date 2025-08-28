Россиянам стали меньше нужны амулеты и обереги

Сегмент эзотерических товаров в России показывает устойчивое снижение. По информации аналитического сервиса Moneyplace для издания «Бизнес-секреты», лето 2025-го стало для продавцов неудачным: количество заказов на маркетплейсах упало до 168 тысяч единиц. Это почти в полтора раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года.