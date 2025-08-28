Россиянам стали меньше нужны амулеты и обереги

Сегмент эзотерических товаров в России показывает устойчивое снижение. По информации аналитического сервиса Moneyplace для издания «Бизнес-секреты», лето 2025-го стало для продавцов неудачным: количество заказов на маркетплейсах упало до 168 тысяч единиц. Это почти в полтора раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Финансовые показатели также оказались хуже. Выручка от реализации товаров с эзотерическим уклоном составила 104 миллиона рублей, хотя год назад этот показатель был значительно выше — 173 миллиона рублей. Таким образом, снижение превысило 40%.
Особенно заметно падение в категории книг. Литература на тему эзотерики, ранее пользовавшаяся популярностью, теперь продается почти в два раза хуже. Аналитики отмечают, что покупатели стали осторожнее в выборе подобных товаров и реже оформляют заказы.
Не только книги теряют аудиторию. Продажи карт Таро сократились почти наполовину — на 46%. Схожая динамика у рун для гадания — минус 43%. На обереги спрос снизился на 40%.
Люди пересматривают расходы и сокращают траты на товары, которые относятся скорее к эмоциональным и нематериальным категориям. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие сезоны тенденция сохранится и маркетплейсам придется корректировать ассортимент, отдавая предпочтение более практичным и востребованным категориям.