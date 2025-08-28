Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам стали меньше нужны амулеты и обереги

Интересно, что еще в 2023 году ситуация выглядела противоположно. Тогда спрос на эзотерические товары демонстрировал резкий рост, превышающий 100%. Эксперты связывали это со всплеском интереса к мистике и альтернативным практикам в период экономической нестабильности.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Амулет висит на ветке дерева
Источник: Recraft

Сегмент эзотерических товаров в России показывает устойчивое снижение. По информации аналитического сервиса Moneyplace для издания «Бизнес-секреты», лето 2025-го стало для продавцов неудачным: количество заказов на маркетплейсах упало до 168 тысяч единиц. Это почти в полтора раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Финансовые показатели также оказались хуже. Выручка от реализации товаров с эзотерическим уклоном составила 104 миллиона рублей, хотя год назад этот показатель был значительно выше — 173 миллиона рублей. Таким образом, снижение превысило 40%.

Особенно заметно падение в категории книг. Литература на тему эзотерики, ранее пользовавшаяся популярностью, теперь продается почти в два раза хуже. Аналитики отмечают, что покупатели стали осторожнее в выборе подобных товаров и реже оформляют заказы.

Не только книги теряют аудиторию. Продажи карт Таро сократились почти наполовину — на 46%. Схожая динамика у рун для гадания — минус 43%. На обереги спрос снизился на 40%.

Даже такие востребованные ранее позиции, как кристаллы и специальные свечи, потеряли покупателей. Падение составило 27%.

Люди пересматривают расходы и сокращают траты на товары, которые относятся скорее к эмоциональным и нематериальным категориям. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие сезоны тенденция сохранится и маркетплейсам придется корректировать ассортимент, отдавая предпочтение более практичным и востребованным категориям.