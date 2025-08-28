Ростовчанин прошел уникальную операцию в Краснодаре после падения с моста

Житель Ростовской области, благодаря мастерству краснодарских медиков, смог восстановить лицо после серьезной травмы. Об этом рассказали в публикации «КП — Кубань».
Травма, полученная в марте 2023 года, была очень тяжелой. По словам пострадавшего причиной стало падение с Аксайского моста при выполнении обязанностей по работе.
Из-за тяжелых повреждений врачи в Ростове отказались проводить восстановление и рекомендовали обратиться в московские клиники. Однако помощь в итоге оказали специалисты краснодарской больницы скорой медицинской помощи. Уникальную работу провели челюстно-лицевой и пластический хирурги, они буквально собрали лицо заново.
Результат стал заметен не сразу, а спустя время. Недавно мужчина записал видеообращение. Он отметил, что процесс восстановления был очень болезненным, но сейчас его практически ничего не беспокоит. Пациент выразил огромную благодарность медикам за их работу.
К слову, после публикации в СМИ Трудовая инспекция провела проверку и признала, что травма была производственной.
