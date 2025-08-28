В Большереченском районе Омской области ввели режим ЧС

Из-за переувлажнения почвы в Большереченском районе Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщило 28 августа ГУ МЧС региона.
Решение властей зафиксировать статус ЧС позволит местным аграриям, которые страховали свои посевы, получить компенсацию за понесенный ущерб. Так, в муниципалитетах будет оказана поддержка сельхозпроизводителям.
Напомним, ранее власти обсуждали возможность введения особого режим на всей территории области. Первыми с серьезными проблемами из-за неблагоприятных условий столкнулись аграрии Саргатского и Называевского районов.
