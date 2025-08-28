В Анадыре отремонтировали участок улицы Отке

Участок проезжей части на улице Отке в Анадыре отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте экономики и инвестиций Чукотского автономного округа.
Специалисты выровняли дорогу, уложили новый асфальт и заменили бордюры. Длина обновленного отрезка составила 106 м, по нему уже запустили движение.
Также на прошлой неделе заново ввели в эксплуатацию еще один участок улицы Отке. Ремонт этой дороги важен для местных жителей, так как она является одной из центральных в городе. Там расположены различные магазины, социальные учреждения, кафе, парки и многое другое.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.