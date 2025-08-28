Politico: США отстали от России и Украины в развитии БПЛА

Директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон пояснил, что у США действительно нет «дешевых или хороших вариантов». По его словам, все имеющиеся американские аналоги уступают по качеству и при этом дороже, чем китайские дроны DJI, которые поставляются на Украину. Он также добавил, что на данный момент в стране отсутствует необходимая промышленная база для их массового производства.