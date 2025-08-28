Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: США отстали от России и Украины в развитии БПЛА

Вооруженные силы США уступают как России, так и Украине в области разработки и применения беспилотных технологий. По оценкам военных экспертов, сократить разрыв Вашингтону удалось лишь в последнем месяце. Об этом пишет Politico.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет обвинил администрацию Байдена в том, что у США до сих пор нет «смертоносных маленьких беспилотников» — важного оружия в современных условиях. Об этом пишет RTVI cо ссылкой на Politico. По словам Хегсета, предыдущее руководство страны вместо развития этого направления лишь «применяло бюрократию», в то время как противники наладили выпуск миллионов дешевых БПЛА.

Politico отмечает, что Хегсет предложил кардинально изменить подход к беспилотникам в США. По мнению главы Пентагона, опыт украинского конфликта показывает, что онм должны быть дешевым расходным материалом массового производства. Однако это противоречит текущей американской практике, где дроны приравнивались к сложной авиационной технике с длительными сроками и высокой стоимостью разработки.

По мнению экспертов, новая стратегия Пентагона в сфере беспилотников — это «хорошее начало», но есть определенные сложности.

США еще предстоит долгий путь до создания и развертывания сложных систем, уже освоенных Украиной и Россией. Речь идет о дронах-камикадзе, а также наземных роботах для минирования, доставки боеприпасов и медикаментов.

Директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон пояснил, что у США действительно нет «дешевых или хороших вариантов». По его словам, все имеющиеся американские аналоги уступают по качеству и при этом дороже, чем китайские дроны DJI, которые поставляются на Украину. Он также добавил, что на данный момент в стране отсутствует необходимая промышленная база для их массового производства.

Трент Эменекер — подрядчик Министерства обороны США видит главную проблему в сильной зависимости американской промышленности от китайских поставщиков. Он утверждает, что рынок аккумуляторов, двигателей и магнитов находится под 100-процентным контролем Китая.

Устаревшие подходы командования ВС США

Бывший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл видит в устаревшей системе военного командования дополнительное препятствие на пути внедрения новых технологий в американских вооруженных силах.

Как отмечает Politico, в прошлом месяце армия США распространила видеозапись, которую представила как первую в своей истории операцию по сбросу боевой гранаты с беспилотного летательного аппарата. Данное заявление спровоцировало оживленную дискуссию в социальных сетях, где многие пользователи указывали, что подобную тактику Россия и Украина применяют уже на протяжении трех лет.

В статье «Армия США выглядит потерянной в эпоху беспилотников» для журнала National Security Дэвид Хэмблинг написал, что данный инцидент продемонстрировал то, что многие аналитики называют опасным «мышлением эпохи до появления дронов», сохраняющимся в американских вооруженных силах.

Бывший офицер армии США Бенджамин Дженсен рассказал, что военное руководство страны проявляет осторожность в изменении системы подготовки кадров, в частности, специалистов по дронам, несмотря на то, что армия уже начала эксперименты по БПЛА в разведке.

Армия [США] решила, что она хочет использовать небольшие [беспилотные авиационные системы] и дроны в существующих формированиях, но она не хочет видеть новых формирований и распространения новых [военно-профессиональных специальностей].

Бенджамин Дженсен
офицер запаса армии США (цитата по RTVI)

Отличие российских БПЛА от украинских

Военный аналитик Алексей Живов придерживается мнения, что Москва и Киев обладают паритетом в сфере беспилотных технологий, однако российская сторона демонстрирует более высокие темпы масштабирования успешных проектов.

«Сейчас, наверное, находимся в паритетных силах. То есть у противника есть свои дроны эффективные, есть и у нас дроны эффективные, с которыми они ничего не могут сделать», — пояснил Живов в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что Украина и Россия уже длительное время с одинаковой эффективностью применяют оптоволоконные беспилотники. При этом он выразил уверенность, что в перспективе лидерство в сфере БПЛА останется за Россией.

Живов пояснил, что ключевое преимущество России заключается в полной самостоятельности в области разработки и производства дронов. Он отметил, что наличие крупных промышленных предприятий и конструкторских бюро позволяет стране оперативно масштабировать любые успешные проекты.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше