Politico: США отстали от России и Украины в развитии БПЛА

Глава американского оборонного ведомства Пит Хегсет обвинил администрацию Байдена в том, что у США до сих пор нет «смертоносных маленьких беспилотников» — важного оружия в современных условиях. Об этом пишет RTVI cо ссылкой на Politico. По словам Хегсета, предыдущее руководство страны вместо развития этого направления лишь «применяло бюрократию», в то время как противники наладили выпуск миллионов дешевых БПЛА.
Politico отмечает, что Хегсет предложил кардинально изменить подход к беспилотникам в США. По мнению главы Пентагона, опыт украинского конфликта показывает, что онм должны быть дешевым расходным материалом массового производства. Однако это противоречит текущей американской практике, где дроны приравнивались к сложной авиационной технике с длительными сроками и высокой стоимостью разработки.
По мнению экспертов, новая стратегия Пентагона в сфере беспилотников — это «хорошее начало», но есть определенные сложности.
Директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон пояснил, что у США действительно нет «дешевых или хороших вариантов». По его словам, все имеющиеся американские аналоги уступают по качеству и при этом дороже, чем китайские дроны DJI, которые поставляются на Украину. Он также добавил, что на данный момент в стране отсутствует необходимая промышленная база для их массового производства.
Трент Эменекер — подрядчик Министерства обороны США видит главную проблему в сильной зависимости американской промышленности от китайских поставщиков. Он утверждает, что рынок аккумуляторов, двигателей и магнитов находится под 100-процентным контролем Китая.
Устаревшие подходы командования ВС США
Бывший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл видит в устаревшей системе военного командования дополнительное препятствие на пути внедрения новых технологий в американских вооруженных силах.
Как отмечает Politico, в прошлом месяце армия США распространила видеозапись, которую представила как первую в своей истории операцию по сбросу боевой гранаты с беспилотного летательного аппарата. Данное заявление спровоцировало оживленную дискуссию в социальных сетях, где многие пользователи указывали, что подобную тактику Россия и Украина применяют уже на протяжении трех лет.
В статье «Армия США выглядит потерянной в эпоху беспилотников» для журнала National Security Дэвид Хэмблинг написал, что данный инцидент продемонстрировал то, что многие аналитики называют опасным «мышлением эпохи до появления дронов», сохраняющимся в американских вооруженных силах.
Бывший офицер армии США Бенджамин Дженсен рассказал, что военное руководство страны проявляет осторожность в изменении системы подготовки кадров, в частности, специалистов по дронам, несмотря на то, что армия уже начала эксперименты по БПЛА в разведке.
Армия [США] решила, что она хочет использовать небольшие [беспилотные авиационные системы] и дроны в существующих формированиях, но она не хочет видеть новых формирований и распространения новых [военно-профессиональных специальностей].
Отличие российских БПЛА от украинских
Военный аналитик Алексей Живов придерживается мнения, что Москва и Киев обладают паритетом в сфере беспилотных технологий, однако российская сторона демонстрирует более высокие темпы масштабирования успешных проектов.
«Сейчас, наверное, находимся в паритетных силах. То есть у противника есть свои дроны эффективные, есть и у нас дроны эффективные, с которыми они ничего не могут сделать», — пояснил Живов в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт отметил, что Украина и Россия уже длительное время с одинаковой эффективностью применяют оптоволоконные беспилотники. При этом он выразил уверенность, что в перспективе лидерство в сфере БПЛА останется за Россией.
Живов пояснил, что ключевое преимущество России заключается в полной самостоятельности в области разработки и производства дронов. Он отметил, что наличие крупных промышленных предприятий и конструкторских бюро позволяет стране оперативно масштабировать любые успешные проекты.