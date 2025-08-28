В одном городе лето продлится на месяц: названы сроки завершения пляжного сезона в Калининградской области

Температура воды в Балтике постепенно снижается, а лето, кажется, покидает область. «Клопс» выяснил в администрациях курортных городов, когда закончится пляжный сезон.
В нескольких муниципалитетах купальный сезон завершится вместе с календарным летом. Кое-где спасатели будут дежурить до первых чисел сентября.
Балтийск — до 31 августа, спасатели будут находиться на центральной вышке до 7 сентября;
Пионерский — до 15 сентября;
Зеленоградск — купальный сезон продлён до конца сентября;
Янтарный — до 31 августа;
Светлогорск — до 31 августа.
В ГО и ЧС Калининграда пояснили, что на оборудованных пляжах в городе спасательные посты снимут, предположительно, 8 сентября в связи с понижением температуры воды и воздуха. В первой декаде следующего месяца купальный сезон точно завершится на Голубых озёрах, Карповском, Пелавском, Шенфлизе и на карьере «Мечта».
В мэрии не исключают, что отопительный сезон в Калининграде может начаться до завершения купального.