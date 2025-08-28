В одном городе лето продлится на месяц: названы сроки завершения пляжного сезона в Калининградской области

В ГО и ЧС Калининграда пояснили, что на оборудованных пляжах в городе спасательные посты снимут, предположительно, 8 сентября в связи с понижением температуры воды и воздуха. В первой декаде следующего месяца купальный сезон точно завершится на Голубых озёрах, Карповском, Пелавском, Шенфлизе и на карьере «Мечта».