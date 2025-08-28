Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одном городе лето продлится на месяц: названы сроки завершения пляжного сезона в Калининградской области

«Клопс» получил информацию в администрациях муниципалитетов.

Источник: Екатерина Ветохина/ТАСС

Температура воды в Балтике постепенно снижается, а лето, кажется, покидает область. «Клопс» выяснил в администрациях курортных городов, когда закончится пляжный сезон.

В нескольких муниципалитетах купальный сезон завершится вместе с календарным летом. Кое-где спасатели будут дежурить до первых чисел сентября.

Балтийск — до 31 августа, спасатели будут находиться на центральной вышке до 7 сентября;

Пионерский — до 15 сентября;

Зеленоградск — купальный сезон продлён до конца сентября;

Янтарный — до 31 августа;

Светлогорск — до 31 августа.

В ГО и ЧС Калининграда пояснили, что на оборудованных пляжах в городе спасательные посты снимут, предположительно, 8 сентября в связи с понижением температуры воды и воздуха. В первой декаде следующего месяца купальный сезон точно завершится на Голубых озёрах, Карповском, Пелавском, Шенфлизе и на карьере «Мечта».

В мэрии не исключают, что отопительный сезон в Калининграде может начаться до завершения купального.