В Гусь-Хрустальном районе Владимирской области прошла акция «Сохраним лес»

Акция «Сохраним лес» прошла на территории Гусь-Хрустального района Владимирской области при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
В мероприятии приняли участие 15 человек. Они помогли очистить от мусора часть Золотковского участкового лесничества в лесном квартале № 15. Всего было убрано 102 кв. м местности.
«Приятно смотреть на чистую и свободную от мусора территорию лесопарковой зоны вокруг поселка Золотково. Надеемся, что жителям поселка данное мероприятие и его последствия будут примером уважительного отношения к лесу и природе в целом!» — сказал директор Курловского лесничества Юрий Сучков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.