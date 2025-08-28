Ричмонд
В Ростовской области разработают систему компенсаций за ущерб автомобилям от БПЛА

Юрий Слюсарь анонсировал введение выплат владельцам пострадавших от БПЛА авто.

Источник: Комсомольская правда

Юрий Слюсарь сообщил о разработке системы выплат владельцам пострадавших от БПЛА автомобилей в Ростовской области. Об этом врио губернатора сообщил в ходе пресс-конференции 28 августа.

Сейчас компенсация за поврежденные дронами машины нормативно не предусмотрена. Но ситуация меняется. Уже с 2026 года планируется выплачивать деньги. Для этого используют опыт других регионов — Курска и Белгорода.

Юрий Слюсарь объяснил, почему выплаты пока невозможны.

— Нужно разработать четкий механизм оценки ущерба. Этим займутся до конца года. Важно не оставить без помощи тех, кто пострадал ранее.

Власти привлекут внебюджетные источники финансирования. Это позволит компенсировать стоимость повреждений и полной утраты транспорта.

Работа уже ведется в ускоренном режиме. Например, средний срок возмещения ущерба жилью составляет всего 11 дней. Такой результат достигнут за счет создания нескольких подкомиссий и увеличения штата. Специалисты параллельно осматривают многоэтажные дома и сотни квартир.

Новая система станет важным шагом в поддержке ростовчан. Власти намерены решить проблему комплексно и оперативно.

