В Ростовской области разработают систему компенсаций за ущерб автомобилям от БПЛА

Юрий Слюсарь сообщил о разработке системы выплат владельцам пострадавших от БПЛА автомобилей в Ростовской области. Об этом врио губернатора сообщил в ходе пресс-конференции 28 августа.
Сейчас компенсация за поврежденные дронами машины нормативно не предусмотрена. Но ситуация меняется. Уже с 2026 года планируется выплачивать деньги. Для этого используют опыт других регионов — Курска и Белгорода.
Юрий Слюсарь объяснил, почему выплаты пока невозможны.
— Нужно разработать четкий механизм оценки ущерба. Этим займутся до конца года. Важно не оставить без помощи тех, кто пострадал ранее.
Власти привлекут внебюджетные источники финансирования. Это позволит компенсировать стоимость повреждений и полной утраты транспорта.
Работа уже ведется в ускоренном режиме. Например, средний срок возмещения ущерба жилью составляет всего 11 дней. Такой результат достигнут за счет создания нескольких подкомиссий и увеличения штата. Специалисты параллельно осматривают многоэтажные дома и сотни квартир.
Новая система станет важным шагом в поддержке ростовчан. Власти намерены решить проблему комплексно и оперативно.
Подпишись на нас в Telegram.