Калининградские власти не будут покупать трамваи из-за износа инфраструктуры

КАЛИНИНГРАД, 28 августа, ФедералПресс. В Калининграде не планируют покупать трамваи пока не завершится ремонт соответствующей инфраструктуры. В региональном мининфраструктуры подчеркнули, что идет работа по поиску финансирования.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Сейчас идет работа по поиску финансирования на проведение капитального ремонта инфраструктуры: путей, контактной сети и так далее», — говорится в сообщении министерства на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

После ремонта можно будет говорить о закупке новых трамваев. При этом представители власти не уточнили примерную стоимость и сроки проведения работ. Напомним, что жители Калининграда неоднократно жаловались на разрушение трамвайной инфраструктуры.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что калининградские следователи вновь завели уголовное дело из-за разрушения трамвайной сети в городе.