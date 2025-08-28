Калининградские власти не будут покупать трамваи из-за износа инфраструктуры

«Сейчас идет работа по поиску финансирования на проведение капитального ремонта инфраструктуры: путей, контактной сети и так далее», — говорится в сообщении министерства на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».
После ремонта можно будет говорить о закупке новых трамваев. При этом представители власти не уточнили примерную стоимость и сроки проведения работ. Напомним, что жители Калининграда неоднократно жаловались на разрушение трамвайной инфраструктуры.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что калининградские следователи вновь завели уголовное дело из-за разрушения трамвайной сети в городе.