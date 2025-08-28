«Газпром нефть» увеличивает добычу и переработку нефти в 2025 году

Несмотря на сложные макроэкономические условия, «Газпром нефть» продолжает успешно наращивать добычу и переработку нефти. По итогам первого полугодия 2025 года компания увеличила переработку углеводородов на 3,9%, достигнув почти 22 млн тонн. Объем добычи также вырос на 4,9% — до 65 млн тонн условного топлива. Эти показатели стали возможны благодаря реализации масштабных проектов по развитию производственных мощностей, что обеспечивает стабильный рост компании даже в условиях высокой волатильности.
Особое внимание «Газпром нефть» уделяет экологической ответственности и устойчивому развитию. В 2025 году компания запустила вторую очередь солнечной электростанции и внедрила уникальный комплекс биологической очистки воды «Биосфера» на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ). Проект «Биосфера», вошедший в федеральную программу «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», стал одной из ключевых экологических инициатив компании в регионе. Благодаря новым технологиям Омский НПЗ сократит забор воды из Иртыша в три раза и ежегодно будет экономить более 10 млн кубометров водных ресурсов.
Кроме того, предприятие завершило разработку и тестирование системы автоматизированного мониторинга воздуха на своих объектах. Эта инновационная система, созданная совместно с Росприроднадзором, легла в основу отраслевых стандартов и стала обязательным условием для реализации проекта «Чистый воздух».
«Омский НПЗ входит в число ключевых предприятий для обеспечения топливной безопасности страны. Благодаря внедрению передовых технологий мы не только достигаем высоких показателей нефтепереработки, но и улучшаем экологические параметры производства. Одновременно развитие предприятия позволяет создавать новые высокотехнологичные рабочие места, предоставляя молодежи возможность строить карьеру на современном производстве и реализовывать свой профессиональный потенциал в Омске», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Таким образом, «Газпром нефть» продолжает укреплять свои позиции как лидер в отрасли, сочетая экономический рост с экологической ответственностью и социальной значимостью своих проектов.