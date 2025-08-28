«Газпром нефть» увеличивает добычу и переработку нефти в 2025 году

Особое внимание «Газпром нефть» уделяет экологической ответственности и устойчивому развитию. В 2025 году компания запустила вторую очередь солнечной электростанции и внедрила уникальный комплекс биологической очистки воды «Биосфера» на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ). Проект «Биосфера», вошедший в федеральную программу «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», стал одной из ключевых экологических инициатив компании в регионе. Благодаря новым технологиям Омский НПЗ сократит забор воды из Иртыша в три раза и ежегодно будет экономить более 10 млн кубометров водных ресурсов.