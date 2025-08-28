Нижегородский рынок снесут ради нового жилого квартала

На участке сейчас расположен строительный рынок и несколько складских помещений. В перечень под снос попали два склада площадью свыше 1 тыс. кв. м, магазин и бытовое здание, принадлежащие ООО «СЗ “Бурнаковка”. Также часть территории находится в пользовании школы олимпийского резерва № 4 по волейболу.