Нижегородский рынок снесут ради нового жилого квартала

Министерство градостроительной деятельности Нижегородской области 27 августа 2025 года опубликовало проект комплексного развития территории по улице Бурнаковской в Московском районе Нижнего Новгорода. Площадь участка составляет 13,27 га, он находится рядом с жилым комплексом «Бурнаковский».
На участке сейчас расположен строительный рынок и несколько складских помещений. В перечень под снос попали два склада площадью свыше 1 тыс. кв. м, магазин и бытовое здание, принадлежащие ООО «СЗ “Бурнаковка”. Также часть территории находится в пользовании школы олимпийского резерва № 4 по волейболу.
Согласно проекту, на освободившейся площадке возведут девять жилых домов высотой от 10 до 25 этажей, закрытый паркинг на 400 мест, детский сад на 230 детей и диспетчерский пункт. В новых квартирах смогут проживать до 3,7 тыс. человек. Срок реализации проекта КРТ установлен в пределах 15 лет.
Ранее сообщалось, что 57 школ, детсадов и поликлиник построят в Нижегородской области по КРТ.