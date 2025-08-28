Ричмонд
Жители Артиллерийской улицы попросили еще одну автобусную остановку

Жители Артиллерийской улицы попросили оборудовать еще одну автобусную остановку на Аэропортной улице.

Вопрос задали главе администрации Калининграда Елене Дятловой во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Сити-менеджер пообещал изучить вопрос и обсудить со специалистами, не помешает ли новая остановка организации дорожного движения.

Дятлова ответила, что на указанной территории действительно есть «большой участок, на котором нет остановки».

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что с началом нового учебного года, с 1 сентября, в Калининградской области запустят новый автобус. Маршрут № 307 будет курсировать между Светлым и Балтийском.