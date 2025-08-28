Жители Артиллерийской улицы попросили еще одну автобусную остановку

Вопрос задали главе администрации Калининграда Елене Дятловой во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
Сити-менеджер пообещал изучить вопрос и обсудить со специалистами, не помешает ли новая остановка организации дорожного движения.
Дятлова ответила, что на указанной территории действительно есть «большой участок, на котором нет остановки».
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что с началом нового учебного года, с 1 сентября, в Калининградской области запустят новый автобус. Маршрут № 307 будет курсировать между Светлым и Балтийском.