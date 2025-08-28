Москвичи выбрали концепцию дома-книжки на Новом Арбате

Более 178 тыс. москвичей приняли участие в голосовании проекта «Активный гражданин», в котором определили концепцию дома-книжки на улице Новый Арбат. Развитие электронных сервисов, таких как «Активный гражданин», отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики Москвы.
Более 46% участников выбрали проект, который предполагает сохранение знаменитого дома-книжки и создание новой архитектурной достопримечательности. Во время работ специалисты реконструируют существующее здание и рядом построят современный небоскреб, напоминающий свиток.
Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 7 млн человек, всего прошло свыше 7 тыс. голосований. Ежемесячно в городе реализуют от 30 до 40 решений, принятых москвичами.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.