Владивосток станет столицей парусов: грандиозный парад и соревнования ждут гостей ВЭФ

Кроме того, столица Приморья примет у себя международную регату «Дальневосточный Кубок» (7th Shandong Port Fareast Cup International Regatta 2025). Гонки пройдут с 1 по 6 сентября параллельно с Восточным экономическим форумом в акватории Амурского залива. Участники регаты в общей сложности преодолеют более 1000 морских миль — их путь начнется в китайском Циндао, пройдет через Республику Корея, а затем они вернутся в Китай через Владивосток.