Владивосток станет столицей парусов: грандиозный парад и соревнования ждут гостей ВЭФ

В начале сентября Владивосток превратится в настоящую столицу парусного спорта — в столице Приморья пройдут сразу несколько спортивных и культурных мероприятий. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Главным событием начала осени станет международный праздник — грандиозный «Парад Парусов», который состоится 3 сентября. Зрители, собравшиеся на набережной Спортивной гавани, смогут насладиться захватывающим зрелищем всего в нескольких сотнях метров от берега. Более 150 яхт разных классов заполнят воды Амурского залива. В параде примут участие как детские яхты классов «Оптимист» и «Кадет», так и величественные трехмачтовые фрегаты «Надежда» и «Паллада».
Кроме того, столица Приморья примет у себя международную регату «Дальневосточный Кубок» (7th Shandong Port Fareast Cup International Regatta 2025). Гонки пройдут с 1 по 6 сентября параллельно с Восточным экономическим форумом в акватории Амурского залива. Участники регаты в общей сложности преодолеют более 1000 морских миль — их путь начнется в китайском Циндао, пройдет через Республику Корея, а затем они вернутся в Китай через Владивосток.
Особое внимание заслуживает состав участников международной регаты: в соревнованиях примут участие экипажи из Китая, Кореи, Индии, США и России.
Не менее интересным обещает стать Кубок Фонда «Росконгресс», который пройдет
По словам вице-президента Федерации парусного спорта Приморского края Евгения Хромченко, предстоящие соревнования станут настоящим праздником для всех любителей парусного спорта. Горожане и гости города смогут увидеть все многообразие парусного спорта — от международных океанских регат до детских соревнований.
Напомним, что Приморье уже принимает два крупных парусных события: с 22 по 31 августа здесь проходят чемпионат России в классе «крейсерская яхта Конрад 25Р» и 38-й Кубок залива Петра Великого среди крейсерских яхт.