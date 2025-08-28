Жители Хабаровского края осваивают новые профессии по нацпроекту «Кадры»

В Хабаровском крае проходит обучение в рамках национального проекта «Кадры». Бесплатные курсы доступны для безработных, ищущих работу, молодых мам, людей предпенсионного возраста, инвалидов и ветеранов СВО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным комитета по труду и занятости населения края, с начала года подано свыше 1020 заявок. В настоящее время 140 человек проходят обучение, 19 завершили курсы и получили новые профессиональные навыки. Всего доступно около 40 профессий различных направлений.
Один из выпускников — Андрей Ефремов. Он прошел дистанционное обучение по информационной безопасности на базе Томского государственного университета и трудоустроился системным администратором в краевую клиническую больницу имени С. И. Сергеева.
Для участия в нацпроекте нужно подать заявку на портале «Работа России».