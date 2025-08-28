Министр образования Беларуси Иванец сказал, как родителям связаться с детьми во время уроков из-за запрета мобильных телефонов в школе

Отмечается, что запрет мобильников преследует цель повышения качества обучения. И в Беларуси вводят запрет на мобильник, ранее уже вступивший в силу в Австралии, Азербайджане, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, Нидерландах и многих других европейских странах. К слвоу, и в России с 1 сентября 2024-го на уроках запрещено использование мобильных телефонов и других устройств с SIM-картами, если это не относится к экстренным случаям, связанными с угрозой жизни или здоровью.