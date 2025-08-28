Ричмонд
Министр образования Беларуси Иванец сказал, как родителям связаться с детьми во время уроков из-за запрета мобильных телефонов в школе

Иванец сказал, как родителям связаться с детьми во время уроков, а Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец высказался о запрете использования мобильных телефонов в школах учителями и детьми, сообщили на «Первом информационном».

В сюжете обратили внимание министра на споры и хайп в обществе и интернете из-за запрета мобильных телефонов для школьников и учителей. В Беларуси нововведение вступает в силу с 1 сентября 2025-го, отметил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Так, в связи с ограничением использования мобильных телефонов ученики белорусских школ будут сдавать гаджеты в специальные ячейки под видеонаблюдением. Оставить мобильники или планшеты смогут только дети с медпоказаниями, например, с диабетом, для мониторинга сахара и т.д.

— Смарт-часы допустимы в беззвучном режиме. Родители смогут связаться с детьми через учителей или администрацию, — прокомментировал министр.

Также в начальной школе вводят временные рамки 10 — 15 минут для использования электронных книг, что обусловлено существующими санитарными нормами. Приоритет будет отдан печатным изданиям.

Отмечается, что запрет мобильников преследует цель повышения качества обучения. И в Беларуси вводят запрет на мобильник, ранее уже вступивший в силу в Австралии, Азербайджане, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, Нидерландах и многих других европейских странах. К слвоу, и в России с 1 сентября 2024-го на уроках запрещено использование мобильных телефонов и других устройств с SIM-картами, если это не относится к экстренным случаям, связанными с угрозой жизни или здоровью.

К слову, и ЮНЕСКО поддерживает данные ограничения, подчеркивая улучшение успеваемости и снижение отвлекающих факторов, если мобильники попадают под запрет.

Напомним, Минобразования Беларуси запретило учителям пользоваться телефонами на уроках, также запрет введен для учеников. Вместе с тем ранее министр образования сказал, кому из детей разрешат использовать мобильники в школе.

Кроме того, Комитет по образованию Мингорисполкома сказал, можно ли использовать смарт-часы в школе.

Тем временем ГАИ сказала белорусским водителям включать ближний свет фар с 25 августа.