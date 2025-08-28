Ричмонд
Минпросвещения подготовило список патриотических песен для школ

Минпросвещения подготовило список из 37 патриотических песен для школ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило список из 37 патриотических песен для изучения в школах страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство просвещения Российской Федерации сформировало перечень патриотических песен, рекомендованных для применения в качестве методического обеспечения при организации образовательного процесса в рамках учебного предмета “Музыка” на уровнях начального общего и основного общего образования», — говорится в сообщении.

Уточняется, документ направлен в регионы России, в список вошли 37 песен, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся.

«Школы самостоятельно принимают решение об использовании рекомендованных произведений в учебном процессе», — отметили в министерстве.

Там добавили, что на уроках музыки дети смогут послушать такие песни, как «Красно солнышко» (П. Аедоницкий, И. Шаферан), «День Победы» и «Как прекрасен этот мир» (Д. Тухманов, В. Харитонов), «Моя Москва» (И. Дунаевский, М. Лисянский), «У подножья обелиска» (А. Киселев, К. Чибисов).

Кроме того, в перечень включены и современные произведения. Среди них песни «Моя Россия» Ярослава Дронова (Shaman), «Офицеры», «Бессмертный полк» и «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Родина» Сергея Трофимова, «Россия» Дениса Майданова.

С инициативой создать список патриотических песен для школьников выступил депутат Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия»), дальнейшая работа по разработке списка велась в соответствии с указом президента России.

«Мы провели череду открытых уроков музыки вместе с артистами в школах России, увидели желание мальчишек и девчонок изучать эти песни, увидели интерес, горящие глаза. Данный перечень в ближайшие дни будет разослан по всем школам России», — отметил Колунов.

