Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Ягодное Магаданской области благоустроили территорию перед храмом

Специалисты смонтировали уличное освещение и уложили покрытие из камня на пешеходной площади.

Общественную территорию перед православным храмом Иверской иконы Божией Матери в поселке Ягодное Магаданской области благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении проектной деятельности правительства региона.

Во время работ специалисты привели в порядок тротуары и пешеходную площадь, уложили там покрытие из камня. Также они смонтировали уличное освещение, установили скамейки, урны и ограждение.

Напомним, что проект благоустройства этой территории выбрали сами жители во время Всероссийского голосования в 2024 году. На его реализацию было направлено около 27 млн рублей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.