Во второй поток программы «Время героев» вошел 31 Герой России

Сегодня Антон работает с полной отдачей. За два месяца на посту главы округа он уже успел решить ряд острых вопросов и, как сам признается, впервые по-настоящему ощутил востребованность. В его жизни рядом всегда жена Дарья — школьная любовь, с которой он вместе уже 17 лет. Поддержка семьи и вера в будущее помогают ему двигаться вперед, сохраняя боевой характер, но применяя его теперь в мирной жизни.