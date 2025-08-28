Дворцовый мост уйдет на ремонт сразу после Благовещенского

Работы начнутся сразу после запуска движения по Благовещенскому мосту, который сейчас на ремонте. Распоряжение на закрытие движения по Благовещенскому действует до 15 сентября.
Сейчас специалисты Мостотреста готовят оптимальную схему ограничения движения. «Работы планируют завершить до 15 октября», — обещает Государственная административно-техническая инспекции Петербурга. На развод мостов ремонт не повлияет.
28 июля специалисты принялись обновлять дорожное покрытие и менять деформационные швы Благовещенского моста. Второй этап стартовал в прошлый четверг — 21 августа.