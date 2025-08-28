В Перми продолжается строительство нового корпуса лицея № 3

На стройплощадке нового корпуса лицея № 3 на ул. Свиязева уже завершены работы по устройству каркаса здания и кровли административно-бытового корпуса. Закончена забивка свай здания школы, монтаж колонн первого яруса и панелей цоколя.
Сейчас подрядная организация монтирует плиты перекрытия, кладет кирпичные стены и перегородки первого яруса здания, монтирует колонны 2-го яруса. Ведутся работы по гидроизоляции и утеплению подвала, устройству полов в подвале, устройству канала теплотрассы, монтируется система отопления.
Четырехэтажное здание школы будет рассчитано на 1050 мест. Строительство продлится до конца 2026 года.