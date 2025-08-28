Ричмонд
В Иркутской области хотят создать центр по борьбе с лесными пожарами

Центр позволит оперативно привлекать силы Авиалесоохраны.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области хотят создать центр по борьбе с лесными пожарами. Губернатор региона Игорь Кобзев представил предложение по созданию такого центра в Братске. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев выступили в поддержку инициативы.

— Создание лесопожарного центра позволит оперативно привлекать силы Авиалесоохраны и для проведения взрывных работ для тушения пожаров, а также помогать стабилизировать обстановку с огнем в лесах соседних регионов: Бурятии, Якутии и Красноярском крае, — сообщил КП-Иркутск глава Приангарья.

Также на совещании с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым, Игорь Кобзев обсудил тему экологической реабилитации Байкальска, на которую выделят более 15 миллиардов рублей.