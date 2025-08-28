В Иркутской области хотят создать центр по борьбе с лесными пожарами. Губернатор региона Игорь Кобзев представил предложение по созданию такого центра в Братске. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев выступили в поддержку инициативы.