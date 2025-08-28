Власти разъяснили, кто может вернуть взносы за капремонт

При этом из возвращаемой суммы вычтут деньги, которые были израсходованы на цели сноса, оказанные услуги и выполненные работы по капитальному ремонту. Согласно Жилищному кодексу, если дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, средства фонда капремонта можно направить на эти цели по решению собственников помещений.