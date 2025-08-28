Предприятия Кубани экспортировали 8,6 тысячи тонн рисовой крупы в этом году

Предприятия Краснодарского края с начала года экспортировали 8,6 тыс. тонн рисовой крупы, что на 30% больше, чем в прошлом году, сообщили в отделе экспорта продукции АПК регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря мерам поддержки нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Наибольшее количество товара компании Кубани отправили в страны ЕАЭС. Всего в текущем году квота на экспорт рисовой крупы составляет 50 тыс. тонн.
«Краснодарский край является главным производителем риса в стране. С учетом наших возможностей по увеличению производства этой агрокультуры после ввода в эксплуатацию Федоровского гидроузла есть необходимость осваивать внешние рынки. В перспективе есть все предпосылки для увеличения объема экспорта данной сельскохозяйственной культуры», — отметила начальник отдела экспорта продукции АПК краевого минсельхоза Екатерина Ровная.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.