Предприятия Кубани экспортировали 8,6 тысячи тонн рисовой крупы в этом году

Предприятия Краснодарского края с начала года экспортировали 8,6 тыс. тонн рисовой крупы, что на 30% больше, чем в прошлом году, сообщили в отделе экспорта продукции АПК регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря мерам поддержки нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».