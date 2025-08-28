Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприятия Кубани экспортировали 8,6 тысячи тонн рисовой крупы в этом году

Это на 30% больше, чем в прошлом аналогичном периоде.

Предприятия Краснодарского края с начала года экспортировали 8,6 тыс. тонн рисовой крупы, что на 30% больше, чем в прошлом году, сообщили в отделе экспорта продукции АПК регионального министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря мерам поддержки нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Наибольшее количество товара компании Кубани отправили в страны ЕАЭС. Всего в текущем году квота на экспорт рисовой крупы составляет 50 тыс. тонн.

«Краснодарский край является главным производителем риса в стране. С учетом наших возможностей по увеличению производства этой агрокультуры после ввода в эксплуатацию Федоровского гидроузла есть необходимость осваивать внешние рынки. В перспективе есть все предпосылки для увеличения объема экспорта данной сельскохозяйственной культуры», — отметила начальник отдела экспорта продукции АПК краевого минсельхоза Екатерина Ровная.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.