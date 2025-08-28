Дятлова: на санацию трубопровода на ул. Чайковского потребуется около недели

Напомним, во вторник днём на улице Чайковского спецтехника предприятия «Водоканал» по откачке септиков провалилась передними колёсами в яму, образовавшуюся посередине проезжей части. В пресс-службе «Водоканала» сообщили, что «причиной провала стали обильные осадки, которые переполнили хозяйственно-бытовую канализацию на участке сети», тем самым «не предназначенный для таких объемов трубопровод дал течь».