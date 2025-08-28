Алексей Беспрозванных призвал закрывать парки в дни ураганов

— Приоритет — места массового нахождения населения. В прошлом году обратил внимание — когда у нас неблагоприятные погодные условия, когда сильный ветер, я не вижу, что у нас закрываются парки для посещения, — сказал губернатор и напомнил, в частности, о звонке главе городской администрации Елене Дятловой по этому поводу. — Коллеги, это должно как часы работать! Я вижу, как через парки ходят люди, понятно. Но отработайте так, чтобы не было возможности зайти в парк во время сильных-сильных ветров. Не важно, какие бы деревья не были. Если очень сильный ветер, ситуация [трагическая] может произойти. Именно в самых сложных неблагоприятных условиях [нужно закрывать].