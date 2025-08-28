Грозит ли школьникам наказание за мобильный телефон? Минобр ответил

«А какое наказание можно применить к ребенку, если он пронес мобильный телефон и пытается его использовать? Возьмем тот же централизованный экзамен: и на входе (в пункта сдачи) напоминают, и учителя напоминают перед сдачей экзамена (о том, что нельзя проносить телефоны — Sputnik). И что? Каждый год найдется тот, кто один телефон сдал у входа, а со вторым прошел. И этот телефон второй в самый неподходящий момент то зазвонит, то засветится, то выпадет. Поэтому мы, конечно же, не питаем иллюзий, не говорим, что не будет у нас таких фактов с 1 сентября. И будут ребята пытаться пронести мобильные телефоны. Ну какое наказание? Только разъяснение, только убеждение, только работа с родителями и учащимися», — сказала Каржова на пресс-конференции в четверг.