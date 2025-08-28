Грозит ли школьникам наказание за мобильный телефон? Минобр ответил

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Министерство образования не питает иллюзий относительно того, что в школах с 1 сентября не будет нарушителей «телефонного режима», сообщила представитель ведомства, начальник управления общего среднего образования Ирина Каржова.
Отвечая на вопрос Sputnik, какое наказание может грозить ученику, который был замечен в школе с мобильным устройством (смартфоном, умными часами, планшетом, ноутбуком и так далее), она сказала, что «школа не только учит, но и воспитывает».
«А какое наказание можно применить к ребенку, если он пронес мобильный телефон и пытается его использовать? Возьмем тот же централизованный экзамен: и на входе (в пункта сдачи) напоминают, и учителя напоминают перед сдачей экзамена (о том, что нельзя проносить телефоны — Sputnik). И что? Каждый год найдется тот, кто один телефон сдал у входа, а со вторым прошел. И этот телефон второй в самый неподходящий момент то зазвонит, то засветится, то выпадет. Поэтому мы, конечно же, не питаем иллюзий, не говорим, что не будет у нас таких фактов с 1 сентября. И будут ребята пытаться пронести мобильные телефоны. Ну какое наказание? Только разъяснение, только убеждение, только работа с родителями и учащимися», — сказала Каржова на пресс-конференции в четверг.
По ее словам, первая учебная четверть в этом плане будет наиболее показательная и активная на нарушителей «телефонного режима».
«Но ребята сами увидят, что живое общение — а к нему им нужно еще привыкать — будет интересно. Если один остался (сидеть в телефоне — Sputnik), что он будет делать, если по сети не поиграешь? Тут только убеждение и разъяснение — (нужно) заинтересовать. Здесь активная работа и с родителями, и с учащимися», — добавила представитель Минобразования.