Пашинян: Армению ждет выбор между ЕС и ЕАЭС

«Когда настанет момент неизбежности выбора, мы примем соответствующее решение», — цитируют его выступление «Ведомости».
Пашинян подчеркнул, что окончательное решение будет принято с учетом волеизъявления армянского народа, анализа текущей ситуации и итогов переговорного процесса. При этом он допустил возможность любого из вариантов.
В апреле президент Армении подписал закон, инициирующий процедуру вступления страны в Европейский союз. После чего министр экономики республики Геворг Папоян заявил об отсутствии в государственной повестке вопроса о выходе из ЕАЭС. Данное заявление прозвучало на фоне неоднократных напоминаний российской стороны о невозможности совмещения членства в двух объединениях.
Ранее вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук сообщил, что сближение Армении с Европейским союзом может привести к значительным экономическим потерям для республики. По его оценкам, в 2025 году сокращение товарооборота с Россией может лишить Ереван до $6 млрд. При этом членство в ЕАЭС обеспечивает стране реальные экономические преимущества.